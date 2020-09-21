"Прекратите вакханалию". Жители подъезда, где убили двух сестер попросили дать им нормально жить

К подъезду несут цветы, игрушки, свечи. Скриншот с видео

Жители дома в Рыбинске, где 15 сентября были изнасилованы и зверски убиты две маленькие девочки, просят прекратить "вакханалию на этой трагедии". А именно перестать нести к месту убийства цветы и игрушки, а также зажигать свечи.

- В городе произошла БОЛЬШАЯ трагедия, это понятно всем. Но то, что сейчас творится вокруг этого, не знаешь как назвать. Жителям злосчастного подъезда не дают нормально жить. ...Ситуация в подъезде морально очень тяжелая, каждый день ходить мимо очень не легко. У подъезда создали "мемориал", понятно, у многих рвет душу, но, поймите, в подъезде очень много детей. ... Нам всем очень тяжело, мы жили с этим гадом рядом, ходили мимо, здоровались. Пожалуйста, прекратите вакханалию на этой трагедии. Многие, возможно, начнут нас забрасывать помоями, но мы обращаемся к адекватным. Подумайте о наших детях, - опубликовали жильцы дома такой пост в группе "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте.

Мнения участников группы, как всегда, разделились на крайне противоположные. Кто-то не видит в стихийно созданном мемориале ничего плохого и считает это данью памяти погибшим девочкам и предупреждением остальным, другие согласны с автором поста.

- Действительно, очень страшно, идешь вечером с работы, на подъезде свечи горят... Я все понимаю, трагедия, но когда твой ребенок говорит "мама, мне страшно", понимаешь, что этот мемориал на подъезде - страшилка для детей. У девочек будет могила, куда можно нести игрушки и цветы, но не на крыльцо, - пишет жительница этого подъезда Наталья.

- Конечно, это уже слишком, еще венков не хватает, действительно, прекратите рвать душу живым и пугать детей! Всем в этом подъезде и так не забыть случившееся. Лучше отнесите на кладбище игрушки, поставьте свечи в церкви и помолитесь за убиенных, невинные души и за здравие наших деток, - считает Ирина.

Но не все видят в цветах и цветах у подъезда большой проблемы.

- А почему нельзя объяснить своим детям, что люди скорбят, соболезнуют? ... Ничего страшного в этом не вижу, - пишет Алена.

- Это реакция небезразличных людей, у кого-то только такая уже осталась возможность выразить соболезнования, - считает Татьяна.

- А вы сами-то хотите на кладбище жить, с детьми, среди "мемориалов"? - задает риторический вопрос Алексей.