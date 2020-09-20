В Костромской области во время поисков рыбинского маньяка взяли 12 уголовников

Сотрудники правоохранительных органов побывали по 170 адресам. ФОТО: УФСИН по Костромской области

В Костромской области двухдневный розыск подозреваемого в убийстве двух сестер из Рыбинска Ярославского региона дал свои результаты. Оперативники задержали 12 человек - они скрывались от следствия, уклонялись от контроля инспекции, совершили побег или не прибыли в колонии для отбывания наказания.

Сотрудники правоохранительных органов побывали по 170 адресам, где могли скрываться уголовные элементы, сообщает пресс-служба Костромского УФСИН. Перед этим были изучены списки связей и круг общения осужденных, искали через родственников и знакомых.

Не обошлось и без эксцессов. Например, в одном из домов, где прятался мужчина, находящийся в розыске, оперативников встретила довольно агрессивная немецкая овчарка. Собака как могла защищала хозяина от пришедших. В итоге, полицейским пришлось применить творческий подход, какой именно не сообщается, чтобы выманить животное на улицу и все же задержать нарушителя закона.

- Все осужденные, задержанные в ходе операции, были доставлены в отделы полиции до момента рассмотрения материалов дел в суде, - сообщает пресс-служба УФСИН по Костромской области.

А главный подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер из Рыбинска был задержан 18 сентября недалеко от места преступления. В ходе задержания и на допросе он свою вину признал. Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, суд заключил мужчину под стражу на два месяца.