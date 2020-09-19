Виталию Молчанову, задержанному по обвинению в убийстве девочек из Рыбинска, предъявлено обвинение

Молчанову предъявлено обвинение. ФОТО: СК РФ

Виталию Молчанову, задержанному вчера, 18 сентября, предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Убийство и изнасилование двух сестре произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Тела дочерей обнаружила мать, вернувшись с работы.

- Результаты первоначальных следственных действий позволили собрать данные, указывающие на сожителя матери убитых девочек как на лицо, причастное к преступлению. Местонахождение подозреваемого было не известно, следствие объявило его в розыск, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Ориентировки на Виталия Молчанова были распространены по всей Ярославской области. Искали мужчину и в соседних регионов, а взяли недалеко от места преступления. Во время задержания и после, уже на допросе, рыбинец признал свою вину, пояснил, что был пьян.

- Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в Следственном комитете.

По делу назначены судебные экспертизы. Кроме того, по указанию Александра Бастрыкина, будет оценена работы сотрудников органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение человека, не так давно освободившегося из мест лишения свободы. Виталий Молчанов был осужден за совершение особо тяжких преступлений. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствие тщательно проанализирует все обстоятельство и условия, которые повлекли гибель двух детей.