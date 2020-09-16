В Ярославской области еще шесть классов перешли на дистанционное обучение. Список школ

В числе заболевших 22 ученика и 5 сотрудников, в том числе два учителя Фото: Ксения КОНЮХОВА

По данным департамента образования Ярославской области на 16 сентября, еще шесть классов в школах области были переведены на дистант. Вчера их было 29 в 15 образовательных учреждениях, сегодня – уже 35 в 18 школах.

В числе заболевших 22 ученика и 5 работников, в том числе два учителя. Один педагог из Петровской школы Ростовского района, второй - из школы №42 Ярославля, родители учеников которой были обеспокоены появлением людей в спецкостюмах.

Полный список школ, где выявлен COVID-19.

Ярославль:

- школа №21 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №13 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №18 – заболели 3 ученика в одном классе,

- школа №37 – заболели 2 ученика в одном классе,

- школа №48 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №9 – заболели 3 ученика в двух классах,

- школа №70 – заболели 2 ученика в одном классе,

- школа №4 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №24 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №76 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №23 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №26 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №42 – заболел учитель.

Рыбинск:

- школа №24 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №2 (кадетский корпус) – заболел 1 ученик в одном классе.

Некоузский район:

- Некоузская школа – заболели 2 ученика в двух классах.

Переславль:

- Горкинская школа – заболели 4 работника.

Ростовский район:

- Петровская школа – заболел 1 педагог,

- Коленовская школа – закрыто 6 классов.