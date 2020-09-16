Родители в панике из-за людей в спецкостюмах у школы №42

Родители учеников ярославской школы №42, которая находится на улице Салтыкова-Щедрина, серьезно обеспокоены появлением людей в спецкостюмах. Как сообщает издание ЯРНОВОСТИ, сотрудники скорой помощи на носилках пронесли пациента мимо образовательного учреждения. На вопросы женщины, что происходит и куда несут человека, медики отвечать не стали.

Больше всего родителей возмутил и обеспокоил тот факт, что человека с неизвестным диагнозом (а спецодежда медиков позволяет предположить, каким он может быть) носят там, где ходят дети.

В департаменте здравоохранения и фармации региона пояснили, что на месте работали сотрудники частного медицинского центра. Какого именно, не уточняется.

А тем временем, в Ярославской области на дистанционное обучение переведены 29 классов в 15 школах.