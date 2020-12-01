Пожизненное лишение свободы: ярославский областной суд вынес приговор "ростовскому поджигателю"

Оглашен приговор "ростовскому поджигателю". ФОТО: Ярославский областной суд

Сегодня, 1 декабря, в Ярославском областном суде огласили приговор Александру Комарову. "Ростовский поджигатель" обвинялся в убийстве восьми человек, в том числе пятерых малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Кроме того, Комарову вменяли покушение на убийство девяти человек и умышленное уничтожение чужого имущества.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - прокомментировали приговор в Генеральной прокуратуре РФ.

ЧП в небольшом городе Ярославской области произошло 19 октября прошлого года. Около 5 утра загорелся двухэтажный дом на улице Ленинской в Ростове Великом. Пламя перешло на деревянные покрытия второго этажа, из-за чего выход из объятого огнем здания стал невозможен. Погибли восемь человек, из них пятеро - дети, 18 жильцов смогли выскочить из горящего строения, но лишились крыши над головой и многих своих вещей. Когда приехали пожарные, старое деревянное здание уже полыхало как спичка.

Пламя охватило весь дом почти сразу. ФОТО: Архив КП

- Осужденный был задержан по горячим следам и заключен под стражу. Во время предварительного следствия он пояснил, что поджег дом по мотивам личной мести к проживающему там мужчине, при этом понимал, что в квартирах находятся другие люди, - рассказали КП-Ярославль в региональном СКР.

Как выяснилось позже, "мотив личной мести" - это школьный конфликт сына обвиняемого и сына того самого мужчины, которого он хотел убить. На самом первом допросе Комаров признался, что был пьян.

Защита во время прений попросила переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности. По словам адвоката, его подзащитный после поджога "все потушил, затер лестницу руками, а ветошь затоптал", таким образом, к пожару он не причастен.

Александр Комаров на одном из первых доспросов Фото: СУ СКР по Ярославской области

- Защитник настаивал на оправдательном приговоре, так как, по его мнению, очаг возгорания находился не на лестнице, а в тамбуре, значит, Комаров не причастен к пожару, он лестницу и ветошь потушил, - уточнили в областном суде.

Сам же Александр Комаров в прениях заявил, что он очень раскаивается, если его действия привели к трагедии:

- Моя вина ужасна, но не настолько, чтобы навсегда лишать моего сына отца, мою мать - сына, в жену - мужа.

В ходе следствия были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими. В результате получены неопровержимые доказательства причастности осужденного к преступлению. На их основании суд и вынес такой приговор, который в законную силу пока еще не вступил.