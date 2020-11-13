«Ростовский поджигатель» выступил с последним словом

"Ростовскому поджигателю" грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 ноября, в Ярославском областном суде Александр Комаров, которого обвиняют в поджоге дома в Ростове, выступил с последним словом.

«Ростовский поджигатель» к выступлению подготовился тщательно, записал свои слова сожаления на бумажке и зачитал их суду. Комаров попросил прощения за содеянное, сказал, что раскаивается. После проникновенной речи обвиняемого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. О своей дальнейшей судьбе «ростовский поджигатель» узнает 1 декабря.

Пожар в двухэтажном доме на улице Ленинской в Ростове Великом произошел 19 октября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый ночью поджег лестницу дома, в котором жил школьник, обидевший его сына. Пламя перекинулось на деревянное покрытие второго этажа, пути эвакуации были перекрыты. В огне погибли 8 человек, в том числе пять детей.

Обвинение потребовало для подсудимого пожизненного лишения свободы. Однако защита настаивает на оправдании Комарова.

- После поджога он все потушил, затер лестницу руками, а ветошь затоптал, - привел аргументы защитник Геннадий Губкин.