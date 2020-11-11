В Ярославской области 22 больницы перепрофилировали под COVID-госпиталя

Сейчас госпитализировано чуть больше 1900 пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области ежедневно увеличивается число больных коронавирусом – на протяжении двух дней прирост составлял по 156 человек, цифра по выздоровлениям по-прежнему не стабильная.

Не удивительно, что в регионе все больше больниц перепрофилируют под прием COVID-пациентов. На данный момент в Ярославской области 22 медицинских учреждения занимаются исключительно коронавирусными больными, прием остальных пациентов приостановлен.

В Ярославле с COVID-зараженными и с людьми, у которых подозревают эту инфекцию, работают шесть больниц: КБ №9 на Тутаевском шоссе, госпиталь ветеранов войн на улице Угличской, больница имени Семашко на улице Гагарина, инфекционная КБ на проспекте Октября, городская больница №3 на улице Маяковского, КБ №2 на улице Попова. В городе развернуто почти 800 коек.

Перепрофилированы под коронавирусных пациентов и клиники районов, что вызвало немало возмущения у местных жителей. Им, чтобы получить медицинскую помощь, приходится прилагать немало усилий, а тем, кто живет недалеко от Ярославля, даже ездить в областной центр.

Приостановлен прием в больницах Карабихи, Тутаевской и Переславской ЦРБ. И это еще не предел – в случае необходимости, региональный власти планируют развернуть дополнительные койки. Сейчас их по области порядка полутора тысяч, если не будет спада заболевших, число может увеличиться до трех тысяч.