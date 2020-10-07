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Коронавирус Covid-19

В Тутаеве закрыли родильное отделение

Койки перепрофилируют под коронавирусных больных
Полина Вачнадзе
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Сейчас Тутаевский район находится на четвертом месте по количеству коронавирусных больных

Сейчас Тутаевский район находится на четвертом месте по количеству коронавирусных больных

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тутаевской ЦРБ на неопределенный срок закрыли родильное отделение. Это уже третье отделение в районной больнице, которое временно приостановило свою работу с начала пандемии по коронавирусу. Койки отделений перепрофилируют для COVID-пациентов.

Тутаевцы таким поворотом дела, конечно, недовольны и их можно понять – ехать на прием к врачу в Ярославль, особенно в «интересном положении» удовольствие то еще . Вот как ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения и фармации:

- В Тутаевской ЦРБ с мая временно приостановлена плановая госпитализация в кардиологическое и гинекологическое отделения, а также в акушерское отделение – с 5 октября. Койки, а именно 76 штук, были перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Пациенты по профилю кардиологии направляются в ЯОКБ, гинекология и акушерство – в больницу №9, а при осложненных родах и разного рода патологиях – перинатальный центр.

Кроме того, уточняют в департаменте, в больнице сохранены ночные дежурства акушеров, днем работает женская консультация.

Сейчас Тутаевский район находится на четвертом месте по количеству коронавирусных больных. По данным на 6 октября, 422 человека в районе подхватили инфекцию.