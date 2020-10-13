В Ярославской области число коек для COVID-пациентов может быть увеличено до 3 тысяч

Департамент готов увеличить коечный фонд до 3 тысяч Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницах Ярославской области задействованы дополнительные койки для пациентов, больных коронавирусом и с подозрением на него. Об этом сообщил департамент здравоохранения и фармации региона.

- Пациенты госпитализируются на перепрофилированные койки в больницы лишь при тяжелой и средней формах течения заболевания. Определяет эту форму врач во время осмотра, - пояснили в ведомстве.

Ярославцы с легкой формой лечатся дома. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, департамент готов увеличить коечный фонд до 3 тысяч. На данный момент перепрофилировано 1519 коек, 21 больница работает на прием COVID-зараженных.

Сейчас в больницах находятся 976 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. 7,8% из них – в крайне тяжелом состоянии, 9,7% - в удовлетворительном, остальные – в состоянии средней тяжести.