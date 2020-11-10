Гособвинение попросило для «ростовского поджигателя» пожизненный срок

Начались прения сторон по делу "ростовского поджигателя". ФОТО: Ярославский областной суд

Сегодня, 10 ноября, в Ярославском областном суде начались прения сторон по делу «ростовского поджигателя». Житель Ростова Великого Александр Комаров обвиняется в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества.

- Прошу назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - запросил для подсудимого прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.

Защита с такой позицией гособвинения не согласная и просит переквалифицировать статьи с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности.

- Комаров после поджога все потушил, затер лестницу руками, а ветошь затоптал, - приводит свои аргументы защитник «ростовского поджигателя» Геннадий Губкин.

Он просит оправдать Комарова, так как, по версии защиты, очаг возгорания находился не на лестнице, а в тамбуре.

- Значит Комаров не причастен к пожару, он лестницу и ветошь потушил, - настаивает на такой версии защита.

Сам Александр Комаров в прениях заявил, что "он очень раскаивается, если его действия привели к трагедии":

- Моя вина ужасна, но не настолько, чтобы навсегда лишать моего сына отца, мою мать - сына, а жену - мужа.

ЧП в Ростове, которое унесло жизни 8 человек, в том числе пятерых детей, произошло в октябре прошлого года. Пожар начался около 5 утра, когда все жильцы дома на улице Ленинской спокойно спали.

Александр Комаров во время первых допросов признавал свою вину Фото: СУ СКР по Ярославской области

- По версии следствия, обвиняемый ночью поджег деревянную лестницу дома, в котором, как он считал, проживал школьник, обидевший его сына. Пламя перешло на деревянные покрытия второго этажа, из-за чего пути эвакуации были перекрыты, - сообщает прокуратура региона.

Люди в панике спасались сами и спасали детей. Однако двум малышам в эту ночь помочь было некому – они остались дома одни. Когда к дому подъехали пожарные, второй этаж деревянного строения был полностью объят огнем.

Комарова задержали практически сразу, в момент совершения преступления он был пьян. Свою вину он не отрицал. Во время расследования уголовного дела следователи провели 33 судебные экспертизы, допросили более 100 свидетелей, потерпевшими признаны 33 человека, в том числе и по причине уничтожения и повреждения имущества. Причинен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей.

В пятницу, 13 ноября, Александр Комаров сможет выступить со своим последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.