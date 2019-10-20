2019-10-20T10:48:57+03:00
Общество

Двое детей из сгоревшего в Ростове дома были одни, когда начался пожар

Губернатор Ярославской области велел выяснить, почему малыши остались без помощи
Полина Вачнадзе
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Будут выясняться все обстоятельства трагедии. ФОТО: правительство Ярославской областиБудут выясняться все обстоятельства трагедии. ФОТО: правительство Ярославской области
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На своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов написал, что необходимо установить причины, что привели к гибели пятерых детей в доме на улице Ленинской в Ростове Великом. Выяснилось, что двое малышей ночью, когда начался пожар, были одни, без взрослых, которые могли бы помочь им спастись. Также оказалось, что трое других погибших детей и их мать не были зарегистрированы в сгоревшем доме.

- Считаю важным выяснить: почему дети остались без помощи и кто виноват в ситуации. Такое повториться не должно! - написал глава региона.

Напомним, что по факту смерти семи человек при пожаре в Ростове возбуждено уголовное дело. Сейчас идут все необходимые процедуры, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Всего в пожаре, который произошел в доме №13 на улице Ленинской в Ростове около 5 утра, погибли 7 человек, трое госпитализированы.

Принято решение об оказании помощи пострадавшим из резервных фондов правительства области, администрации города Ростова и Ростовского района. Объем средств будет определен после уточнения данных о пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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