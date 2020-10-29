«Квартиры после алкашей»: ярославцев, пострадавших при взрыве газа на Батова, просят покинуть гостиницы

В пятницу люди собираются отстаивать свои права у здания правительства региона Фото: Правительство Ярославской области

Жители дома на улице Батова, которые сейчас живут в двух ярославских гостиницах, 31 октября должны покинуть свое временное пристанище. О том, что контракты с отелями заключены лишь до ноября, постояльцам начали говорить еще в сентябре. В качестве помощи мэрия Ярославля предложила частично компенсировать аренду квартир, но этим предложением воспользовались далеко не все.

Сдать ключи от номеров ярославцы должны до полудня 31 октября – соответствующее объявление висит на ресепшене гостиниц, однако постояльцы выезжать не собираются.

- Прессинг идет постоянно, но в последние два дня он только усилился. Мэрия города подключила свой административный ресурс: нам звонят, ходят по номерам. Уговаривают переехать на съемные квартиры, - рассказывает жительница дома с улицы Батова Наталья Зайцева.

И объясняет, почему брагинцы не спешат этого делать. Практически во всех семьях дети, то есть люди «привязаны» к конкретному району из-за школ и различных секций. Приличное жилье, которое можно было снять в Дзержинском районе за те деньги, что предлагают городские власти, уже разобрано. А в то, что осталось, по словам Натальи Николаевны, ни одна нормальная семья не заедет.

- Вчера соседи ездили смотреть две квартиры, прислали в общий чат фотографии кухни. Квартира как после алкашей, такое жилье только и остались, - говорит женщина.

Завтра, 30 октября, люди собираются выйти на площадь перед региональным правительством. Требований несколько.

- Мы хотим остаться в гостиницах. Кроме того, требуем, чтобы нам назвали конкретные сроки расселения дома, который признан аварийным. И из гостиниц мы хотим переехать уже в свои квартиры, а не скитаться по съемным, - приводит аргументы Наталья.