Пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле признают аварийным 29 октября

Три заключения специализированных организаций, которые проанализировали состояние конструкций дома, уже поступили в комиссию Фото: Правительство Ярославской области

Дом на улице Батова в Ярославле, который пострадал от взрыва газа, признают аварийным на заседании городской межведомственной комиссии 29 октября. На заседании смогут присутствовать и жильцы данного дома, но не все.

- Для соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора и указа губернатора об ограничении проведения массовых мероприятий принять участие в заседании сможет инициативная группа жильцов. Определить, кто это будет, собственники квартир должны самостоятельно, общим решением, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В комиссию уже поступили все три заключения специализированных организаций, которые проанализировали состояние конструкций дома.

- По результатам рассмотрения данных документов будет сделан вывод о наличии оснований для признания дома аварийным, - пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.