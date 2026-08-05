Алексей Смертин примет участие в открытой пробежке в Ярославле

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Легендарный футболист, ультрамарафонец и амбассадор Беговых центров ВФЛА Алексей Смертин посетит Ярославль 8 августа для проведения уникальной открытой пробежки «Бег со смыслом». Это мероприятие, призванное вдохновить горожан на активный образ жизни, пройдет в комфортном темпе на дистанции около пяти километров.

Особенностью пробежки станет интерактивный формат: участники получат специальные гарнитуры, через которые Алексей Смертин поделится историями своей спортивной карьеры.

Комментируя инициативу, Алексей Смертин подчеркнул: «Я всегда считал, что ценность спорта измеряется не количеством медалей, а тем следом, который он оставляет в жизни людей. Когда бег — часть повседневной жизни, он помогает становиться увереннее, сильнее телом и духом. Именно в этом я вижу его настоящую силу. Рад быть частью проекта, который помогает развивать беговую культуру и открывает новые возможности для людей по всей стране».

Мероприятие является частью федерального проекта Всероссийской федерации легкой атлетики и АНО «Евразия» по созданию Беговых центров.

Для участия в пробежке необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено — не более 50 человек.