В центре Рыбинска в день проведения полумарафона ограничат проезд

В центре Рыбинска 8 августа введут ограничения для водителей. Фото: Администрация Рыбинска.

В субботу, 8 августа, центральные улицы Рыбинска закроют для проезда транспорта. В городе состоится забег «Великий хлебный путь», в котором примут участие около трех тысяч человек.

Ограничения введут не только для водителей, но и для пешеходов – им нельзя будет пройти на дорожку нижней набережной Волги от Соборной площади др ДС «Полет».

Движение транспорта ограничат в следующих местах.

По Волжской набережной: - на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Свободы с 14:00 до 23:00;

- на участке от улицы Свободы до Стоялой улицы с 14:00 до 22:00.

По улице Свободы - от Крестовой до Волжской набережной с 14:00 до 22:00.

По Крестовой улице на участке от улицы Бородулина до улицы Стоялой с 14:00 до 22:00.

По улице Чкалова на участке от улицы Бородулина до улицы Стоялой с 14:00 до 22:00.

По улице Кирова на участке от улицы Крестовой (со стороны Универмага) до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Луначарского на участке от улицы Крестовой до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Пушкина на участке от улицы Крестовой до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Бородулина на участке от улицы Крестовой до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Румянцевская на участке от улицы Герцена до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Гоголя на участке от улицы Герцена до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

По улице Ломоносова на участке от улицы Герцена до улицы Волжская Набережная с 14:00 до 22:00.

Кроме того, с полуночи до 14:00 на этих дорогах запретят остановка транспорта.

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