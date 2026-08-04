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НовостиСпорт4 августа 2026 9:52

Полумарафон «Великий хлебный путь» пройдет в Рыбинске

Впервые спортсмены побегут не днем, а вечером
Полина ВАЧНАДЗЕ
Полумарафон в Рыбинске впервые пройдет вечером.

Полумарафон в Рыбинске впервые пройдет вечером.

Фото: Правительство Ярославской области.

В субботу, 8 августа, по историческому центру и набережной Рыбинска побегут участники полумарафона «Великий хлебный путь». Впервые забег пройдет не днем, а в вечернее время.

Старт на 10 и 21,1 километра дадут в 19 часов у Дворца спорта «Полет». На дистанции выйдут около трех тысяч человек из 51 региона России, в том числе школьники, студенты, ветераны спорта и воспитанники школ адаптивной культуры.

Для спортсменов и зрителей будет работать ярмарка, выступят творческие коллективы. Все участники «Великого хлебного пути» смогут сделать яркие снимки.

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