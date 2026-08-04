Энергетики вновь напомнили о правилах безопасности вблизи ЛЭП

Ярославские энергетики призывают соблюдать правила безопасности. Изображение: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» обращают внимание водителей и машинистов автокранов, экскаваторов, сельскохозяйственной и другой крупногабаритной техники на необходимость строгого соблюдения правил безопасности рядом с линиями электропередачи (ЛЭП) – памятку распространяет пресс-служба. Так, для ЛЭП установлены охранные зоны, которые отсчитываются от крайних проводов в обе стороны. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет 2 метра, для 10 кВ – 10 метров, для 35 кВ – 15 метров, а для 110 кВ – 20 метров. Охранная зона подземных кабельных линий равна 1 метру.

В пределах этих территорий категорически запрещены любые действия, угрожающие стабильной работе сетей, в том числе:

– движение транспортных средств (с грузом или без него), высота которых превышает 4,5 метра;

– применение сельскохозяйственной спецтехники высотой более 4 метров;

– любые земляные работы на глубину более 0,3 м (на пахотных землях – более 0,45 м);

– погрузка, разгрузка, а также землечерпальные работы;

– строительство, реконструкция или снос любых сооружений;

– обустройство автомобильных стоянок, гаражей, складирование мусора, стройматериалов и сельхозпродукции.

Случайное касание проводов стрелой крана или кузовом самосвала может привести к тому, что машина окажется под напряжением. В этот момент кабина служит определенной защитой, но только до тех пор, пока водитель находится внутри. Спускаться на землю, одновременно касаясь корпуса техники и почвы, строго запрещено – есть риск поражения током.

Алгоритм действий при касании провода:

Попытайтесь отвести транспортное средство на безопасное расстояние, не покидая своего рабочего места. Если движение продолжить невозможно (например, провод оборвался и упал на кабину), оставайтесь внутри и немедленно вызовите помощь. Обо всех повреждениях электросетевого оборудования и нештатных ситуациях следует сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (или по короткому номеру 220), а также в службу спасения по номеру 112.

Специалисты призывают быть бдительными и соблюдать простые правила электробезопасности.