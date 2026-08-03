Студенты Ярославской области получают опыт работы в электроэнергетике

Ярославские студенты проходят практику в «Ярэнерго». ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

Студенческие энергетические отряды «Искра» и «Вольтрон» продолжают свой трудовой сезон в филиале «Россети Центр» – «Ярэнерго», сообщает пресс-служба. С первых дней молодые люди погрузились в производственные процессы и начали осваивать тонкости профессии на реальных энергообъектах.

Обязательным условием для допуска на производство стала успешная проверка знаний: все студенты сдали экзамен на вторую группу по электробезопасности. Сейчас под кураторством наставников ребята вовлечены в ежедневную деятельность филиала. Они участвуют в выполнении производственных задач, изучают современные технологии и получают практический опыт, необходимый для уверенного старта в энергетической отрасли. Рабочие будни дополняются насыщенной образовательной и общественной программой. Например, студенты посетили с экскурсиями городской диспетчерский пункт, распределительный пункт РП-1 и крупные подстанции, где познакомились с оборудованием и работой ключевых энергообъектов. Кроме того, ребята помогли провести урок по электробезопасности в детском лагере, а также готовятся представить команду на соревнованиях «Лучший стройотряд».

– Трудовая смена студенческих энергетических отрядов продлится до середины августа. Уверен, что этот опыт станет для ребят важным этапом профессионального становления, позволит приобрести новые компетенции и вдохновит на дальнейшее развитие в нашей отрасли, – отметил и.о. директора филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» Владимир Плещев.