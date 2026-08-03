Легендарное шоу «Империя львиц» - на манеже ярославского цирка

«Империя львиц» на арене Ярославского цирка. ФОТО: Евгений ИВАНОВ

Это не просто цирковое представление, а уникальная программа, где на одном дыхании смотрятся номера с участием четвероногих артистов: тигров, львиц, обезьян, пони, собачек, и еще попугаев Ара, где зрителей поражает мастерство воздушных гимнастов, велоакробатов, эквилибристов, жонглеров, и, конечно, невероятно харизматичного клоуна Чудика, который с первых минут легко находит контакт со зрительным залом.

Гвоздь программы-номер, в котором четыре тигра и шесть львиц на манеже одновременно выполняют сложные трюки под руководством опытного дрессировщика, заслуженного артиста России Виталия Смолянца.

Он единственный в мире дрессировщик животных, выступающий на протезах, и не просто смелый человек, готовый оставаться наедине с опасными хищниками, а настоящий герой. В 2015 году Виталий совершил подвиг. Оказавшись свидетелем страшного ДТП, дрессировщик бросился на помощь пострадавшему, успел вытащить его из-под колес многотонной фуры, но сам спастись не успел. В результате ему ампутировали обе ноги.

Какие тяжелые моральные и физические страдания пришлось пережить этому мужественному человеку сложно представить, но он справился, вернулся в профессию, завоевал признание зрителей и высшие награды на международных фестивалях циркового искусства. Сегодня Виталий Смолянец продолжает восхищать зрителей мастерством и укрощать своих больших кошек. Причем, по его признанию, он не любит слишком тихих, заласканных животных, ведь тигры и львы - гордые и независимые.

- Звери должны быть естественными, близкими к природе, к своей натуре. Это дикие животные и у каждого свой характер. Они могут рычать во время выступления, потому что даже дрессированные, они остаются опасными хищниками со своим мнением, - уверен артист, - с ними нужно держать дистанцию, при этом всегда давать понять, что я здесь главный.

Зрелищности программе «Империя львиц» добавляет номер с участием обезьянок-наездниц на шетлендских пони под руководством Инны Смолянец, обладательницы специального приза фестиваля «Принцесса цирка» 2025. Зрители смогут увидеть, как красиво работают на манеже умные и подвижные обезьянки: павиан Митя, лапундер Фима и целая семья черных мангобеев: Даша и Умка, у которых в прошлом году родилась малышка Фрося. Сейчас она наравне с родителями выполняет сложные трюки.

Большое удовольствие большим и маленьким зрителям доставит выступление озорных и шустрых белых японских шпицев, грациозных и ярких попугаев Ара.

Особое место в цирковой программе занимает уникальный акробатический номер «Парад велосипедов» созданный известной династией Ткаченко более полувека назад. В нем участвует не только сам основатель Леонид Ткаченко, но его жена, дочь и внуки, которые выполняют балансировку, синхронную езду и различные акробатические трюки на необычных и редких конструкциях велосипедов.

Знаменитое цирковое шоу «Империя львиц» будет гостить в Ярославле с 1 по 30 августа. Не упустите шанс подарить себе и своей семье яркие впечатления!

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