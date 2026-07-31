Бесплатные парковки откроют в центре Рыбинска в День города: адреса

В Рыбинске в День города откроют три дополнительные бесплатные стоянки. Фото: Администрация Рыбинска.

Три дополнительные бесплатные парковки откроют в Рыбинске в День города, 1 августа. Они будут находиться:

- на месте бывшей станции скорой помощи на Чкалова, 5,

- на улице Ломоносова напротив дома №13А (перед входом в бывшее здание скорой помощи),

- за Домом печати, между улицами Крестовой, Стоялой и Чкалова.

Эти парковки вместят 150 машин. Также оставить свои автомобили рыбинцы и гости города смогут на улицах Чкалова, Крестовой, Ломоносова, Волжской набережной как со стороны Водоканала, так и со стороны улицы Фроловской, там где это позволяют правила дорожного движения.

С полуночи улицу Бульварную для проезда транспорта закроют.

"Центр города: улицу Крестовую от Ломоносова до Свободы, Волжскую набережную (за исключением зоны пешеходного центра) в этом году не перекрываем для проезда автомобилей", - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

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