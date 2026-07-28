День города Рыбинска 1 августа 2026: программа праздника

Рыбинск отметит День города 1 августа. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа, Рыбинск будет праздновать свое 955-летие. По словам главы города Дмитрия Рудакова, акцент в этот день будет сделан на традициях, достижения и людях.

«Праздничными площадками станут улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная и Соборная площади, Преображенский переулок, Волжская набережная, площадь у ДС «Полет». У Собора планируется открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска». Торжественные мероприятия, награждение Почетных граждан города и чествование медалистов пройдут в КК «Авиатор»», - сказал Дмитрий Рудаков.

Программа Дня города Рыбинска 1 августа 2026

Красная площадь

11:00 – 18:00

«Рыбинск через призму традиций»: фотозоны, театральные мастер-классы, квесты, игры,

Переулок Преображенский

14:45 – 15:00

Городская зарисовка «Старый фонарщик».

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

- 14:00 - 14:30

Гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области

- 14:30 - 16:00

Рояль-Дефиле. Музыкальные инструменты расставят на улице Крестовой и музыканты будут выступать под открытым небом.

Улица Бульварная (Ротонда)

12:00 – 17:00

Концерт воспитанников детской музыкальной школы №5, ДК «Волжский», коллективов «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», выступление оркестра и солистов муниципального оркестра им. А. Шацкого.

Площадь ДС «Полёт»

- 11:00 – 15:00

Фестиваль «Рыбинск – город единства». Площадка посвящена году народного единства.

- 16:00 – 17:00

Театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев.

- 17:00 – 18:00

Концерт творческих коллективов города Рыбинска.

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