День города Рыбинска 1 августа 2026: программа праздника

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 1 августа, Рыбинск будет праздновать свое 955-летие. По словам главы города Дмитрия Рудакова, акцент в этот день будет сделан на традициях, достижения и людях.
«Праздничными площадками станут улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная и Соборная площади, Преображенский переулок, Волжская набережная, площадь у ДС «Полет». У Собора планируется открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска». Торжественные мероприятия, награждение Почетных граждан города и чествование медалистов пройдут в КК «Авиатор»», - сказал Дмитрий Рудаков.
Красная площадь
11:00 – 18:00
«Рыбинск через призму традиций»: фотозоны, театральные мастер-классы, квесты, игры,
Переулок Преображенский
14:45 – 15:00
Городская зарисовка «Старый фонарщик».
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)
- 14:00 - 14:30
Гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области
- 14:30 - 16:00
Рояль-Дефиле. Музыкальные инструменты расставят на улице Крестовой и музыканты будут выступать под открытым небом.
Улица Бульварная (Ротонда)
12:00 – 17:00
Концерт воспитанников детской музыкальной школы №5, ДК «Волжский», коллективов «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», выступление оркестра и солистов муниципального оркестра им. А. Шацкого.
Площадь ДС «Полёт»
- 11:00 – 15:00
Фестиваль «Рыбинск – город единства». Площадка посвящена году народного единства.
- 16:00 – 17:00
Театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев.
- 17:00 – 18:00
Концерт творческих коллективов города Рыбинска.
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