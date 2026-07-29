Ярославца будут судить за убийство сестры и ее мужа

Жителя Ярославля будут судить за двойное убийство. Фото: УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело об убийстве двух человек направлено в суд. Обвиняемый – житель Ярославля 56 лет, который, по версии следствия, расправился со своей сестрой и ее мужем.

Преступление было совершено в мае этого года. Родственники собрались в деревне Еремеево Даниловского округа. Домик достался брату и сестре после смерти родителей, и они оба приезжали в него отдыхать летом.

В этот раз отдых пошел не по плану. Предположительно, родные люди не смогли поделить участок, который получили в наследство.

«В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый взял полено и нанес им 63-летним родственникам множественные удары по голове, телу и конечностям. От острой обильной кровопотери потерпевшие скончались на месте происшествия», - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина уехал. На следующий день он вернулся, сделал вид, что нашел тела родных и вызвал полицию.

Рассматривать дело будет областной суд. Житель Ярославля может получить пожизненный срок.

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