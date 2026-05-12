Ярославец убил сестру и ее мужа поленом – и лег спать

Драма разыгралась в деревне Еремеево Даниловского округа. Полицию вызвал 56-летний мужчина, который рассказал, что нашел в дачном доме трупы зверски убитых 63-летней сестры и ее 64-летнего мужа.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативники пришли к выводу, что расправился с четой сам заявитель.

Семья 8 мая приехала отдыхать в деревню. Приняв на грудь, родственники поссрились на фоне разногласий об освоении земельного участка. Женщина попыталась выгнать брата из дома, а тот размозжил ей и ее мужу головы поленом.

После совершения убийства мужчина лег спать, на утро попытался скрыть следы преступления, переоделся в чистую одежду и вызвал полицию в надежде скрыть свою причастность к совершению преступления.

Подозреваемым даны признательные показания, от него зарегистрирована явка с повинной.

Возбуждено дело об убийстве, виновник, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, арестован.