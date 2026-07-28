Полиция установила личность мужчины, который ударил пенсионерку в Ярославле

Участники инцидента на улице Чехова в Ярославле установлены. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Личность человека, который ударил пенсионерку на улице Чехова Ярославля, установлена.

«Нападавший и сопровождавший его мужчина задержаны. Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанные и пострадавшая были знакомы, между ними ранее произошёл конфликт. Действиям виновных будет дана правовая оценка», - написал в канале МАКС губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который взял на личный контроль работу по этой ситуации.

Камера, по всей видимости, сняла только окончание разногласий мужчины и пожилой женщины. По словам очевидцев, вся троица ведет асоциальный образ жизни: бабушка, несмотря на почтенный возраст, и горячительные напитки употребляет, и доставляет беспокойство окружающим. Но это, конечно, не оправдывает того, что сделал мужчина.

«И, что, что пьяная орет! Послал на три буквы и дальше пошел. Если, конечно, адекватный человек. Она скорее всего не отдает отчет своим действиям. Но мужчина то, я думаю, в уме и трезвой памяти», - пишут в комментариях.

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