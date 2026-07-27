В Ярославле мужчина средь бела дня напал на бабушку

Полиция устанавливает личность мужчины (в кепке), напавшего на женщину в Ярославле. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Необъяснимый по своей жестокости инцидент произошел днем 26 июля в Ярославле.

"В районе дома 23/11 по улице Чехова мужчина нанес удар пожилой женщине. Женщину увезли на "скорой", - пишут очевидцы в группе "Подслушано в Ярославле"ВКонтакте.

В паблике выложили видео с уличных камер наблюдения. Видно, что пожилая женщина спокойно шла по тротуару, к ней сзади подошел мужчина и со всей силы ударил рукой по голове. Бабушка упала и не шевелилась, а напавший вместе со своим приятелем, который никак не отреагировал на случившееся, пошел дальше.

О случившемся уже известно полиции.

"В настоящее время проводится проверка, личность участников инцидента устанавливаются", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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