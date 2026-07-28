Ограничения движения транспорта в День города Рыбинска: какие улица перекроют

Фото: Администрация Рыбинска.
В субботу Рыбинск отметит День города. Программу, подготовленную к 955-летию, можно посмотреть здесь.
Для обеспечения безопасности участников и зрителей праздника, некоторые центральные улицы перекроют.
С 09:00 до 18:30 будут закрыты участки:
— улицы Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,
— улицы Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.
С 11:00 до 17:00 перекроют улицу Бульварную.
Изменения внесут и в маршруты общественного транспорта. Как будут ходить в этот день автобусы и троллейбусы, администрация Рыбинска сообщит дополнительно. Кроме того, с полуночи до 9 утра запретят парковку:
— на улице Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,
— на улице Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.
С 00:00 до 11:00 нельзя будет парковаться на улице Бульварной.
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