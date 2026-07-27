Глава СК РФ заинтересовался ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Восемь пассажиров экскурсионного автобуса пострадали в ДТП под Ярославлем. ФОТО: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП с экскурсионным автобусом, которое произошло утром 26 июля на дороге Тутаев - Шопша в Ярославской области, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 19 пассажиров из Москвы и Подмосковья, не справился с управлением. Транспорт выехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили восемь человек, в том числе 9-летний ребенок и 16-летний подросток.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказали в Следкоме.

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