Губернатор Евраев рассказал о состоянии пострадавших в ДТП туристов

В аварии пострадали восемь человек. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Ранее мы сообщали об аварии под Ярославлем, которая случилась утром 26 июля.

На трассе Тутаев – Шопша в районе Курбского сельского поселения водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 19 пассажиров из Москвы и Московской области ехали из столицы в Тутаев.

Как сообщил глава региона Михаил Евраев, восемь пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После проведения необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина остается в больнице, её состояние врачи оценивают как стабильное.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.