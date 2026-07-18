Реконструкция стадиона "Спартак" в Ростове Великом начнется в конце года

Ростовскому стадиону предстоит стать домашней ареной для ярославского клуба "Шинник". ФОТО: Администрация Ростовского округа

Реконструкция стадиона "Спартак" в Ростове Великом, который должен стать площадкой для домашних матчей ярославского ФК "Шинник", начнется в конце 2026 года. Об этом сообщили в администрации Ростовского округа.

"Главное условие при проведении работ - учет расписания занятий детей и минимизация неудобств для жителей города", - сказал глава Андрей Шатский.

Чтобы стать домашней ареной для ярославских футболистов, ростовский стадион должен соответствовать требованиям Российского футбольного союза. В первую очередь, речь идет о количестве мест для зрителей - их должно быть не менее трех тысяч. Это проблему решат быстровозводимые трибуны.

"Реализация проекта разбита на два этапа: сначала реконструкция основного здания, затем — благоустройство прилегающей территории", - отметили в администрации.

Матчи на стадионе начнут проводить уже в следующем сезоне. Поэтому необходимо срочно проработать систему прогрева поля и обновить инженерные сети, в том числе увеличить мощность газовой котельной. Также требуется немедленная проработка логистики движения и организации остановок общественного транспорта.

Новую футбольную арену на 12 тысяч мест в Ярославле планируют построить к 2030 году.

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