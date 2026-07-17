Домашние матчи ФК «Шинник» перенесут на стадион в Ростове Великом

Ярославский "Шинник" будет играть на стадионе "Спартак" в Ростове Великом. Фото: Правительство Ярославской области.

К 2030 году в Ярославле построят футбольную арену на 12 тысяч мест.

«Новый стадион будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе», - сказал глава региона Михаил Евраев.

Пока идет строительство, домашние матчи команда «Шинник» планирует проводить на другом стадионе. Рассматривались площадки в Ярославле и Рыбинске, но выбор пал на стадион «Спартак» в Ростове Великом. Правда, его необходимо привести в порядок, чтобы поле и инфраструктура соответствовали требованиям РФС.

«Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции», - отметил глава региона.

Также нужно обновить основное здание, наладить систему подогрева поля и работу инженерных сетей, увеличить мощность газовой котельной. Прорабатывается схема движения транспорта и размещения остановок, чтобы болельщикам было комфортно посещать игры.

После завершения строительно-монтажных работ на «Спартаке» в Ярославской области появится еще один стадион второй категории по классификации РФС. Там можно будет принимать региональные и всероссийские соревнования, проводить учебно-тренировочные сборы.

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