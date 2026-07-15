Ярославцы смогут стать обладателями среднеразмерного внедорожника с элегантным дизайном

Внутреннее пространство ESTEO MX объединяет современные цифровые технологии и премиальный уровень оснащения. ФОТО: ООО «ЭСТЕО РУС»

Премиальный автомобильный бренд ESTEO объявил о старте предзаказов на новый MX – технологичный среднеразмерный внедорожник, сочетающий выразительный и элегантный дизайн, современные цифровые технологии, высокий уровень безопасности и передовые инженерные решения, говорится в пресс-релизе. ESTEO MX* формирует новый стандарт изысканного комфорта и интеллектуальной мобильности для езды в городской среде и для дальних путешествий.

В основе инженерной архитектуры MX лежит концепция золотого сечения, позволившая создать безупречно гармоничные пропорции кузова и внутреннего пространства, обеспечивающие оптимальный баланс между динамикой, эргономикой и комфортом. Экстерьер представлен в четырех выразительных цветовых решениях – белом «Аструм», черном «Сагиттариус», сером «Фантом» и серо-голубом «Сапфирин», а интерьер исполнен в двух цветах – благородном коричневом или элегантном черном. Эксклюзивный статус модели подчеркивают оригинальные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации, завершающие экспрессивный и сбалансированный образ внедорожника.

ESTEO MX оснащен двухлитровым турбированным двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.с., работающим в гармонии с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода AWD. Максимальная скорость внедорожника составляет 210 км/ч, а семь режимов движения, четыре из которых предназначены для сложных дорожных условий, позволяют уверенно чувствовать себя как в городе, так и за его пределами. Дорожный просвет 200 мм и полностью оцинкованный кузов делают автомобиль исключительно практичным для эксплуатации в российских условиях, сохраняя высокую долговечность в самых разных сценариях использования.

Особое внимание в ESTEO MX уделено безопасности и комфорту. Силовой каркас кузова выполнен с применением высокопрочной стали, доля которой достигает 85%, а комплекс интеллектуальных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения AEB, систему помощи при перестроении BSD и иные системы помощи водителю, обеспечивающие абсолютную уверенность за рулем.

Внутреннее пространство объединяет современные цифровые технологии и премиальный уровень оснащения. Передние кресла имеют расширенный спектр электрорегулировок и функцию многозонного массажа, а мультимедийная система построена на трех независимых дисплеях, включая отдельный экран для переднего пассажира. Производительный процессор Snapdragon обеспечивает молниеносную скорость работы интерфейсов. Дополняют оснащение аудиосистема BOYA MELODY, обновления «по воздуху» (OTA), голосовой ИИ-ассистент на русском языке и штатная телематическая система с возможностью дистанционного управления основными функциями автомобиля.

Производство полного цикла внедорожника ESTEO MX организовано на высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) в рамках стратегического партнерства с компанией Defetoo. На российском рынке модель будет доступна в двух комплектациях – «Премиум» и «Флагман», отличающихся уровнем оснащения, конфигурацией аудиосистемы, набором дополнительных функций комфорта и размерностью колесных дисков, позволяя каждому владельцу выбрать исполнение, максимально соответствующее индивидуальным предпочтениям.

Оформить предварительный заказ можно уже сегодня, обратившись к официальному дилеру ESTEO в Ярославле. Получить подробную информацию и оставить заявку на консультацию можно на официальном сайте: www.sunrisegroup-esteo.ru. Просим Вас предварительно договориться о визите с менеджером и запланировать персональный тест-драйв на ESTEO MX – мы ценим Ваше время.

Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 23А.

Запись по телефону: +7 (4852) 59-99-99

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