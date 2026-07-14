Галичское заозерье: спортивный фестиваль собрал более 1600 участников

«Галичское Заозерье» объединило профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха и семьи с детьми. ФОТО: Пресс-служба ПАО Совкомбанк

Титульным партнером мероприятия выступил Совкомбанк. Фестиваль объединил более 1600 спортсменов из 24 регионов России, а сотрудница банка Мария Бледных завоевала серебро на дистанции 5 км среди женщин.

С приветственным словом к участникам обратился Губернатор Костромской области Сергей Ситников, подчеркнув значимость фестиваля для региона: «Галичское Заозерье, конечно, стало определенным феноменом, причем не только спортивным, но еще и культурным, туристическим, которое все больше и больше притягивает сюда людей».

Одним из самых ярких событий программы впервые стала ночная гонка. Около 100 участников вышли на старт за час до полуночи и преодолели трехкилометровую трассу по территории парка «Древолюция». Особую атмосферу создавали налобные фонари бегунов, подсветка арт-объектов и большая светящаяся Луна, которая стала одной из самых популярных фотозон фестиваля.

Всего в программе юбилейного спортфеста были забеги на дистанции от 500 метров до 40 километров, соревнования по рогейну, а также ярмарка, концерты, мастер-классы и экскурсии. «Галичское Заозерье» вновь подтвердило статус одного из самых заметных спортивных событий региона, объединив профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха и семьи с детьми.

Совкомбанк поддержал фестиваль не только как спортивное, но и как социально значимое событие. На площадке работала акция благотворительной платформы «Совкомбанк про добро»: все желающие могли сделать пожертвование в пользу костромского фонда «Марина», который помогает мальчику с тяжелой формой ДЦП. За участие гости получали памятные сувениры, а добробаллы позволяли увеличить сумму перевода до трех раз.