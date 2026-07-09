На ярославца, убившего кошку на глазах у прохожих, завели дело

Ненависть к кошкам живодер объяснил тем, что те портят вещи. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ранее мы писали о живодере, который расправился с кошкой. Мужчина сначала обнимал животное, а потом неожиданно убил его. Присутствие прохожих его не смутило.

Действия душегуба запечатлели уличные камеры. Жильцы дома разместили запись в соцсетях и заявили в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицией Ленинского района Ярославля возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Оперативники установили и задержали 41-летнего уроженца Костромской области. В отделе полиции он объяснил, что кошки, мол, портят вещи, вот он и отомстил.

Дознавателем ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Виновнику грозит до трех лет колонии.