На ярославца, убившего кошку на глазах у прохожих, завели дело

Ранее мы писали о живодере, который расправился с кошкой. Мужчина сначала обнимал животное, а потом неожиданно убил его. Присутствие прохожих его не смутило.
Действия душегуба запечатлели уличные камеры. Жильцы дома разместили запись в соцсетях и заявили в полицию.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицией Ленинского района Ярославля возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.
Оперативники установили и задержали 41-летнего уроженца Костромской области. В отделе полиции он объяснил, что кошки, мол, портят вещи, вот он и отомстил.
Дознавателем ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Виновнику грозит до трех лет колонии.