В Ярославле живодер убил кошку на глазах у прохожих

Через минуту этот человек расправится с кошкой. Фото: Русская Община Ярославль, ВК

В сети появился ролик, который мы не можем привести по этическим соображениям. На видео мужчина несет на руках кошку, ласково прижимая ее к себе. Пушистик не вырывается и не сопротивляется. Внезапно человек останавливается у крыльца – и расправляется с животным.

Ставший очевидцем кошмарного случая прохожий шарахается в сторону. А жестокий мужчина, отбросив обмякшее тельце кошки в сторону, спокойно продолжает путь.

Жильцы дома попросили защитить их от странного соседа. По словам горожан, они пытались воздействовать на мужчину через его жену, но та ответила, что не видит в расправе над беззащитным животным ничего страшного.

Комментаторы в соцсетях потребовали привлечь виновника к ответственности.

За жестокое обращение с животными Уголовным кодексом предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, а если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, осужденному может грозить до пяти лет колонии.