Беспилотная опасность в Ярославской области отменена

Беспилотная опасность отменена. Фото: КП

Глава региона Михаил Евраев объявил об отмене угрозы БПЛА в Ярославской области.

Она действовала с начала пятого утра среды. Пришлось ограничить движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной - эта мера позднее была отменена. Также было временно прекращены выпуск и прием самолетов в ярославском аэропорту - недавно ограничения отменили.

Ранее мы сообщали, что утром 8 июля над Ярославской областью были сбиты четыре вражеских беспилотника.