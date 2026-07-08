Над Ярославской областью сбиты 4 вражеских дрона

В регионе еще действует угроза БПЛА. Фото: КП

Об угрозе БПЛА около четырех часов утра объявил глава региона Михаил Евраев.

Позднее он сообщил, что атака врага отбита и что на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника.

Временно был перекрыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой,сейчас это ограничение снято, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее мы сообщали, где можно объехать перекрытую трассу.

Евраев поблагодарил подразделения Минобороны России, министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона.

В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет.