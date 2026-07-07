Ярославцам рассказали, как попасть в Москву во время перекрытия дорог

В Москву через Ярославль можно попасть и при угрозе БПЛА. Фото: Георгий БРИНЧУК

Как сообщили в региональном УМВД, из столицы в сторону Ярославля можно попасть по трассе Ростов – Иваново – Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы).

Тем, кто едет в Кострому, пригодится автодорога Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям - Ярославль через Гаврилов-Ям по трассе «Обход г. Гаврилов-Ям – автодорога «Гаврилов-Ям – Пружинино – автодорога «Ярославль - Заячий Холм – автодорога «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям - Ярославль».

Путешествующие в Вологду могут объехать опасные участки по трассе Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль через н.п. Курба, а оттуда – по трассе Тутаев - Шопша - автодорога Карачиха - Ширенье - Юго-западная окружная дорога – обход г. Ярославля с мостом через р. Волга - автодорога М-8 «Холмогоры».

Также все, кто следует по трассе М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении, могут воспользоваться автодорогой Ярославль - Шопша.

В направлении из Ярославля в сторону Москвы объезд организован через Гаврилов-Ям; по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога «Ярославль - Заячий Холм – автодорога «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям» - автодорога «Гаврилов-Ям – Пружинино - далее по автодороге «Обход г. Гаврилов-Ям» - автодорога «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям - Ярославль» - через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»; через автодорогу «Карачиха - Ширенье» - автодорога «Тутаев - Шопша» - по автодороге «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» через н.п. Курба – старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от н.п. Шопша до н.п. Шалаево. Также движение осуществляется по Юго-западной окружной дороге в сторону Московского проспекта.