Более 30 участников стали первыми выпускниками «Школы 21» в Ярославле

Выпускники выбрали профессии разработчика, бизнес-аналитика, специалиста по кибербезопасности и инженера по инфраструктуре и надежности сервисов. ФОТО: Сбер

Успешное прохождение программы позволило им освоить востребованные языки программирования и пройти стажировку в ИТ-компаниях, а сегодня все они уже работают в крупных технологичных фирмах.

– Сильные ИТ-специалисты сегодня – одно из главных конкурентных преимуществ региона: там, где они есть, быстрее идет цифровая трансформация, появляются технологичные компании и новые рабочие места. Создать это преимущество позволяют не разовые программы, а постоянно действующая среда подготовки кадров. Ярославский кампус показывает, что такая модель работает: за два года через 13 отборочных «бассейнов» прошло порядка двух тысяч человек, более 600 получили приглашения на обучение. По сути, у региона появился собственный воспроизводимый источник кадров для цифровой экономики, и это вложение, которое будет работать на Ярославскую область десятилетиями. Поздравляю первых выпускников и желаю тем, кто сейчас учится, дойти до своего выпуска – путь уже проложен! – сказал Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка.

Среди выпускников – люди от 18 до 54 лет, 31% из них – девушки. Участники изучили несколько языков программирования, научились работать над проектами как индивидуально, так и в команде, а также прошли обязательную стажировку. Выпускники выбрали профессии разработчика, бизнес-аналитика, специалиста по кибербезопасности и инженера по инфраструктуре (DevOps) и надежности сервисов (SRE). Большая часть участников представляла Ярославль и Ярославскую область, однако география выпуска охватила также Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Кострому.

– В Ярославле мы внимательно подходим к вопросам подготовки кадров в сфере ИТ-технологий. В регионе открыты высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных специалистов. Уверенное место занял в этом ряду и ярославский кампус «Школы 21», который вызывает большой интерес у тех, кто хочет сменить профессию или углубить знания. Сегодня «Школа 21» в Ярославле – это место, которое соединяет ИТ-бизнес, профильные вузы, колледжи и замотивированных на обучение будущих и уже работающих специалистов, – отметил Максим Бартыков, министр цифрового развития Ярославской области.

Торжественная церемония выпуска состоялась в стенах ярославского кампуса. Почетные гости, руководители ИТ-компаний и команда школы поздравили выпускников, вручили сертификаты об окончании обучения и заложили капсулу времени для будущих участников.

Возраст выпускников — от 18 до 54 лет, 31% из них — девушки. ФОТО: Сбер

– До поступления я работал системным администратором. В «Школу 21» я приобрел навыки общения в команде. И могу сказать, что удалось все: я прошел обучение, пришел не только за карьерным ростом, но и за новыми знакомствами и возможностью прокачаться по интересующему меня направлению, нашел здесь настоящих друзей и единомышленников. Выпуск – не финал нашего общения и обучения, мы поддерживаем друг друга и вне кампуса. Для меня это ценно не меньше, чем профессиональные навыки, – поделился Андрей Зворыгин, выпускник «Школы 21» в Ярославле.

Подать заявку на участие в отборочном «бассейне» можно на сайте проекта. Следующий этап отбора запланирован на 14 сентября 2026 года. Для участия необходимо быть старше 18 лет; наличие дипломов или опыта работы в ИТ не требуется.

16 июля 2026 года для лиц, интересующихся прохождением обучения в ярославском кампусе «Школы 21», состоится день открытых дверей. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Напомним, что «Школа 21» дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.