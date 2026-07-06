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НовостиОбщество6 июля 2026 8:37

Прокуратура открыла «горячую линию» для ярославцев, пострадавших от дронов

Оказание помощи людям поставлено под контроль
Георгий БРИНЧУК
Пострадавшим от дронов оказывают помощь. Фото: Минобороны России

Пострадавшим от дронов оказывают помощь. Фото: Минобороны России

В надзорном ведомстве сообщили, что оказание всесторонней помощи пострадавшим при атаке БПЛА поставлено на контроль.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в прокуратуре области действует горячая линия по телефону 8-910-816-63-33.

Для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами.

Ранее мы сообщали, что при атаке БПЛА в Ярославской области пострадали два человека, они в больнице.