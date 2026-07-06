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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:37

В Ярославской области два человека ранены обломками БПЛА

Пострадавшие в больнице
Георгий БРИНЧУК
Подразделения Минобороны России сбивают вражеские дроны. Фото: Минобороны России.

Подразделения Минобороны России сбивают вражеские дроны. Фото: Минобороны России.

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что ночью 6 июля на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ сбито более 70 беспилотников.

Два человека получили осколочные ранения. В больнице им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Евраев поблагодарил подразделения Министерства обороны и региональное министерство региональной безопасности, а также силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона.

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала «Отбой беспилотной опасности».

В Минобороны России уточнили, что в течение ночи дежурными средствами ПВО над страной перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.