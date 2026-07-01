В ярославском кампусе «Школы 21» начался рекордный по количеству участников отборочный интенсив

Вступительные испытания бесплатны и не требуют опыта программирования. ФОТО: Сбер

Вступительные испытания бесплатны, не требуют опыта программирования. Средний возраст участников потока - 20 лет, младшему - 17, старшему - 50. Большинство участников - студенты второго курса Ярославского государственного технического университета.

- Отличительная черта этого «бассейна» - сотрудничество «Школы 21» и ЯГТУ. Студенты университета, обучающиеся по направлениям «Программная инженерия», «Инфокоммуникационные технологии» и «Информационные системы», проходят отборочный этап «Школы 21» в качестве официальной вузовской практики. Это значит, что студенты уже сейчас погружаются в реальную ИТ-среду: решают задачи в жестких дедлайнах, работают с кодом в команде и осваивают инструменты, которые используют действующие разработчики. Для региона это подготовка кадров, максимально приближенная к потребностям рынка, - отметил Максим Бартыков, министр цифрового развития Ярославской области.

После успешного прохождения отбора, участники продолжат обучение по основной программе «Школы 21» в ноябре. Вступительные испытания основаны на методике «равный равному». Отборочный этап состоит из 11 заданий - индивидуальных и групповых проектов, а также экзаменов. В ходе интенсива участники осваивают Linux, Git, GitLab и программирование на С.

Кубок Гагарина – в кампусе. «Школа 21» поддерживает родную команду «Локомотив». ФОТО: Сбер

- Запуск нового потока в ярославском кампусе «Школы 21» - это всегда волнующее событие. Для нас большая гордость создавать среду, где люди с разным опытом и знаниями могут бесплатно получить востребованную профессию. Уверена, что энергия и целеустремленность новых участников станут залогом их будущего успеха, - сказала Елена Кочина, управляющий Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Особую атмосферу старту придал визит в кампус Кубка Гагарина. Ярославль - город с богатыми хоккейными традициями, «Школа 21» поддерживает родную команду «Локомотив». Победный трофей посетил кампус школы, все участники «бассейна» увидели его вживую и сделали памятные фотографии. Один из учебных кластеров кампуса назван в честь легендарного капитана «Локомотива» Ивана Ткаченко.

Следующий отборочный «бассейн» в ярославском кампусе запланирован на 14 сентября 2026 года. Подать заявку можно на сайте.