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НовостиОбщество29 июня 2026 15:05

Ярославскому Волковскому театру исполнилось 276 лет

Здесь началась история русского театра
Источник:kp.ru
Театр отмечает день рождения.

Театр отмечает день рождения.

Фото: Правительство Ярославской области.

Творческий коллектив награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России.

Нынче по случаю дня рождения театра в губернском городе проходит полюбившаяся в прошлом году горожанам и туристам Театральная неделя. До 5 июля Ярославль зрителей ждут спектакли, концерты, творческие встречи и множество других интересных событий.

Как сообщили в областном правительстве, артисты возложили цветы к памятнику Федору Волкову, а на бульваре, ведущем от театра к Волге, высадили новые деревья. Вечером 29 июня на сцене будет представлен спектакль «Федор Волков. Восхождение», посвященный основателю первого русского.