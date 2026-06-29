Ремесленную ярмарку посетили 2,9 тысяч ярославцев

Депутат Госдумы РФ Анна Скрозникова пообещала повторить ярмарку. ФОТО: РО Новые люди

Организаторы из партии «Новые люди» собрали под открытым небом 25 ярославских мастеров, фермеров и локальных ремесленников.

С открытия в воздухе витали аппетитные ароматы копченостей, свежей выпечки и домашних сладостей. Ярославцы активно разбирали изделия ручной работы: украшения, деревянные сувениры, игрушки и вещи для дома.

Особый ажиотаж вызвали бесплатные мастер-классы. ФОТО: РО Новые люди

Особый ажиотаж вызвали бесплатные мастер-классы. Подростки и молодежь с удовольствием расписывали шоперы, рисовали на холсте и плели украшения из бисера. Не меньшей популярностью пользовался своп (обмен) одежды — многие уходили домой с обновками.

На ярмарке присутствовала депутат Государственной Думы РФ Анна Скрозникова. Большую часть времени она общалась с горожанами. По ее словам, несколько наказов она взяла в работу. Что касается ярмарки, парламентарий приобрела несколько местных товаров.

Изделия ручной работы были представлены на ярмарке. ФОТО: РО Новые люди

— Локальные производители нуждаются в таких фестивалях. Можно бесконечно их поддерживать на словах, но мы предпочитаем дело: создавать рабочие места, помогать находить покупателя, сохранять традиции. В течение лета мы обязательно снова проведем ярмарку, — резюмировала Анна Скрозникова.

Как сообщили в «Новых людях», за день городской фестиваль посетили почти три тысячи ярославцев.