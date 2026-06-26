ПСБ и «Ставка на дело» провели в Ярославле мастер-класс по выходу МСП на международные рынки

Встреча собрала 90 представителей бизнес-сообщества Ярославской области и экспертов. Фото: ПСБ

Деловая встреча, посвященная вопросам выхода на международные рынки и практическим инструментам внешнеэкономической деятельности, собрала 90 представителей бизнес-сообщества Ярославской области и экспертов отрасли.

Открывая встречу, Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ по развитию МСП, подчеркнула, что ситуация на рынке ВЭД постоянно меняется, но вопросы расчетов, логистики и в целом поддержки экспортеров всегда остаются актуальными.

Собравшиеся обсудили важные аспекты ведения международного бизнеса в форматах открытых дискуссий, представления реальных кейсов и экспертных советов.

Так, например, Елена Шифрина, основательница и CEO BioFoodLab (бренды Bite и Bitey), в своём выступлении остановилась на актуальных трендах, возможностях и скрытых рисках для российских предпринимателей за рубежом. Бронислав Трембицкий, руководитель по развитию направления ВЭД ПСБ, рассказал о доступных для МСП финансовых и операционных инструментах при работе с внешнеторговыми партнёрами.

- Участники встречи получили экспертные рекомендации по выходу на новые рынки и адаптации продукта под них, познакомились с инструментами банка для сопровождения ВЭД. Кроме того, для гостей мероприятия банк подготовил приятный бонус — льготные условия по валютному контролю и операциям на три месяца. Мы планируем продолжить серию бизнес-вечеров по темам поддержки экспорта и развития внешнеэкономической активности МСП. Ведь в настоящее время выход на международные рынки — это уже не вопрос масштаба компании, а вопрос подготовки к этому шагу и выбора правильных партнёров. ПСБ готов быть таким партнёром на пути предпринимателя в ВЭД, — отметила Анна Можейко.

Мероприятие стало уникальной площадкой для обмена опытом, поиска новых профессиональных контактов и интересных идей.

Напомним, «Ставка на дело» — сообщество предпринимателей Ярославской области. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.