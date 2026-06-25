В Ярославле начался ремонт путепровода у моторного завода

Началась реконструкция путепровода у Ярославского моторного завода. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле началась реконструкция путепровода у моторного завода. На первом этапе рабочие демонтируют трамвайные пути и контактную сеть. Так как на этом участке трамвайная и троллейбусная сети совмещены, временно не будут ходить троллейбусы №4 и №8.

«Проект технически сложный: работы ведутся во «временные окна», которые предоставляет РЖД, – сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Параллельно идет реконструкция второго путепровода – у улицы Выставочной.

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