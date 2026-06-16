В Ярославле перестанут ходить троллейбусы №4 и №8

В Ярославле прекращают работать два троллейбусных маршрута. ФОТО: ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области"

С 20 июня в Ярославле перестанут ходить троллейбусы №4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал» и троллейбусы №8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок».

«Изменения связаны с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября», - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Пока идут работы, троллейбусы с 4-го и 8-го маршрутов будут работать на маршруте №3 «Ярославль Главный – Фабрика «Красный перевал». Временно убранные маршруты восстановят, как только в парк «Яргорэлектротранса» поступят новые машины на автономном ходу.

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