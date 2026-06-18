Ярославской поджигательнице банков грозит 20 лет тюрьмы

Та самая поджигательница банков. Фото: УФСБ РФ по Ярославской области

Ранее мы сообщали о женщине, которая 17 июня бродила по ярославским банкам и поджигала их. Странную даму скрутили очевидцы и вызвали полицию. В соцсетях сообщали о визитах женщины с горючим в два банка.

Как выяснилось, на самом деле виновница успела побывать в трех отделениях городских кредитных учреждений. В пресс-службе УФСБ по Ярославской области сообщили, что 40-летняя ярославна совершала поджоги по заданию украинских колл-центров.

Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в региональном УФСБ.