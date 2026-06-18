Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 7:49

Спасатели рассказали о последствиях пожаров в отделениях банков Ярославля

Полиция задержала женщину-поджигательницу
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославцам рассказали о последствиях пожаров в офисах банка.

Ярославцам рассказали о последствиях пожаров в офисах банка.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о последствиях пожаров, которые вечером 17 июня произошли в двух отделениях банков Ярославля. Как сообщили в полиции, туда ворвалась женщина с легковоспламеняющейся жидкостью.

Сначала поступил вызов в отделение, что находится на улице Советской. Выехали 16 сотрудников на четырех машинах.

«В результате пожара повреждена мебель на площади в один квадратный метр и потолок на площади в один квадратный метр. Пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

Обошлось без пострадавших и при пожаре в офисе на улице Кирова. Там огонь повредил мебель и стеклянную перегородку.

Злоумышленницу, которая совершила поджоги, задержали. Сейчас полицейские устанавливают ее мотивы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен