Спасатели рассказали о последствиях пожаров в отделениях банков Ярославля

Ярославцам рассказали о последствиях пожаров в офисах банка. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о последствиях пожаров, которые вечером 17 июня произошли в двух отделениях банков Ярославля. Как сообщили в полиции, туда ворвалась женщина с легковоспламеняющейся жидкостью.

Сначала поступил вызов в отделение, что находится на улице Советской. Выехали 16 сотрудников на четырех машинах.

«В результате пожара повреждена мебель на площади в один квадратный метр и потолок на площади в один квадратный метр. Пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

Обошлось без пострадавших и при пожаре в офисе на улице Кирова. Там огонь повредил мебель и стеклянную перегородку.

Злоумышленницу, которая совершила поджоги, задержали. Сейчас полицейские устанавливают ее мотивы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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