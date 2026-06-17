В Ярославле задержана поджигательница банков

Виновница задержана. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Первое сообщение о случившемся в соцсетях оставили посетители отделения банка на Советской в Ярославле.

«Мы услышали хлопки, около 6-8 штук в самом центре Сбербанка, и крики людей, а потом все побежали вглубь здания. Была паника, менеджер своим ключом открыла дверь в подсобке. Мы там все и сидели. Потом минут через 15 мы узнали, что кто-то намеренно положил в зале коробку с фейерверками с большим зарядом», - рассказала в соцсети свидетель произошедшего.

Об аналогичном происшествии спустя некоторое время сообщили посетители отделения банка на улице Кирова:

«Стоял рядом с банком, когда это произошло. Выбежала женщина с сумкой и бутылкой руках, за ней пара клиентов банка (как я понял) и сотрудница».

По словам очевидца, нарушительницу повалили на землю и скрутили.

Инциденты прокомментировали в полиции. Там подтвердили, что 17 июня в полицию поступил ряд сообщений о происшествиях в отделениях банков в разных районах города Ярославля. Женщина в помещениях кредитных организаций намеревалась поджечь принесенную с собой жидкость.

«Возле одного из отделений банка злоумышленница задержана, личность гражданки установлена. По предварительной информации, пострадавших в результате ее действий нет. Мотивы задержанной устанавливаются правоохранителями. По всем фактам проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут приняты решения в установленном законом порядке», - заявили в пресс-службе УМВД РФ по Ярославской области.